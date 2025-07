Riedel inaugura novo prédio da Saúde Digital em Campo Grande

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou uma visita técnica ao novo prédio da Saúde Digital do estado, localizado na Rua Joaquim Murtinho, região do Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (8).

Ele parou para atender a imprensa após a visita, detalhando sobre o novo local. “O prédio, ele sintetiza uma transformação muito profunda que a gente está fazendo na saúde do Mato Grosso do Sul. Existe uma arquitetura da saúde que passa pela regionalização, passa por novas instalações. É uma mudança estrutural na saúde e esse prédio aqui, que na verdade não é o prédio, é o que está dentro dele, o que ele significa em termos de transformação digital, é uma interrupção do que a gente viveu até hoje”, afirmou o governador.

O espaço ajuda a diminuir o deslocamento da população e ter mais acesso a especialistas e serviços mais resolutivos, consolidando a telessaúde como ferramenta estratégica para fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) em MS.

Coordenada pela SSD (Superintendência de Saúde Digital), a telessaúde já realizou mais de 188 mil atendimentos especializados em áreas como geriatria, pediatria, neurologia, psiquiatria, odontologia e nutrição, especialmente em municípios de difícil acesso.

Além dos atendimentos clínicos, o Estado soma mais de 169 mil exames e laudos emitidos por telediagnóstico (ECG, dermatologia, oftalmologia e espirometria). A atuação inclui ainda o uso da Plataforma STT (Sistema de Telemedicina e Telessaúde), protocolos padronizados e projetos como o DigSaúde MS, em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, e o PROADI-SUS.

Essa atuação já garantiu teleinterconsultas em municípios distribuídos em todas as regiões do estado, totalizando 23.870 atendimentos até julho de 2025.

A oferta de teleducação também vem sendo amplamente utilizada para capacitar profissionais em diversas áreas, em especial da APS (Atenção Primária à Saúde). Este serviço é disponibilizado aos 79 municípios, e desde 2020 até o momento foram realizadas 648 web aulas, com público total que contabiliza 42.064 participantes.

No novo prédio foi inaugurada a sede da SSD, onde passarão a funcionar a Coordenadoria de Telessaúde, a Coordenadoria de Inteligência Estratégica no SUS e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Informática da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O ambiente foi projetado para abrigar a estratégia estadual de transformação digital da saúde, fortalecendo a integração dos serviços, o uso de dados na tomada de decisão e a expansão do acesso à saúde pública por meio da inovação.

“A Saúde Digital representa um avanço concreto na construção de um SUS mais conectado, resolutivo e alinhado às necessidades da população. Nosso compromisso é garantir que, mesmo nos locais mais remotos, o cidadão tenha acesso a serviços de saúde com qualidade, agilidade e integração por meio da tecnologia”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

