Riedel lança programa Voucher Desenvolvedor

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, lançou ao lado do secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o programa Voucher Desenvolvedor que faz parte do plano de qualificação profissional para estudantes e a população. Serão investidos R$ 4.988.000,00 milhões.

Ao todo, são oferecidas 540 vagas, sendo 400 para estudantes da rede estadual à partir do 2° ano do Ensino Médio e 140 para população. Como o programa é uma parceria entre o governo e o Sistema da Federação de Comércio (Fecomércio), por meio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), parte das vagas são recursos do estado e outra metade estarão sendo disponibilizadas pelo Senac.

O governador Eduardo Riedel destacou que o programa foi criado após a grande demanda de profissionais da área feita por mais de 80 empresas em Mato Grosso do Sul. “Identificamos, por parte das empresas e do mercado, profissionais capacitados, é um profissional de renda mais elevado, de desenvolvedores e programadores de software de uma maneira geral. Mato Grosso do Sul tem uma atividade econômica importante nesse segmento. Por isso fizemos essa parceria para formar alunos no final do ensino médio e pessoas também da sociedade, que estarão naturalmente com emprego garantido ao final dessa formação”, disse.

A área de T.I. (Tecnologia da Informação) é um dos segmentos com maior número de vagas de emprego no país, uma vez que os candidatos podem atuar não apenas nas empresas de T.I., mas em outras com funções variadas.

"Ampliamos a possibilidade de o jovem estar dentro do mercado de trabalho com esse processo, o jovem que está no ensino médio, está no público alvo para a qualificação", disse Jaime Verruck. O secretário destacou ainda que o projeto surgiu da necessidade de mão de obra no mercado.

O curso técnico terá 1.200 horas, com monitoria de empresas, desafios e um ‘hackathon’ no final do curso que colocará em prática os aprendizados adquiridos ao longo dos estudos, além disso, os participantes ganharão diploma. Podem participar do voucher pessoas que tenham renda per capita de até dois salários mínimos.

O Programa permitirá ainda a participação em um curso com vivência prática e interação contínua com as empresas do segmento de tecnologia da informação, oferecendo vagas (50) de estágio remunerado para os alunos com o melhor desempenho a partir do sexto mês do curso.

Para 2024, o programa já teve as inscrições encerradas, com mais de 2.450 candidatos inscritos. No próximo domingo, conforme o secretario executivo de Qualificação e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos, será feita uma prova objetiva, que afunilará os candidatos para a análise documental e a pratica inicial. As aulas começam de maneira efetiva em março deste ano.

