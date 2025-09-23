Riedel nomeia novo diretor-presidente da Agraer após saída de indicado do PT

Saiba Mais Geral Exonerações do Governo do Estado ligadas ao PT são publicadas no Diário Oficial

O Governo do Estado nomeou nesta terça-feira (23), Fernando Luiz Nascimento como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em substituição a Washington Willeman de Souza, exonerado ontem (22), junto a outros nomes ligados ao PT.

Ao assumir a presidência da Agência, Nascimento destacou o compromisso de fortalecer o papel da instituição. Segundo ele, sua missão é “fortalecer a Agraer como referência na extensão rural e garantir que o agricultor familiar tenha acesso às melhores condições de produção e comercialização, sempre em sintonia com as políticas de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado”.

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também graduado em Direito, Nascimento possui especialização em Avaliação Ambiental Estratégica pela UEMS. Sua trajetória no setor público inclui passagens pela Iagro, Empaer e Semadesc, onde atuou por mais de 20 anos em cargos técnicos e de coordenação.

Na própria Agraer, foi diretor-executivo entre 2019 e 2023, período em que reforçou projetos de assistência técnica voltados à agricultura familiar. Ele também presidiu o Conselho Estadual de Agrotóxicos e coordenou a área de Agricultura na Semadesc nos últimos anos.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Exonerações do Governo do Estado ligadas ao PT são publicadas no Diário Oficial

Deixe seu Comentário

Leia Também