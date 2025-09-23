Riedel nomeia novo diretor-presidente da Agraer após saída de indicado do PT

O Governo do Estado nomeou nesta terça-feira (23), Fernando Luiz Nascimento como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em substituição a Washington Willeman de Souza, exonerado ontem (22), junto a outros nomes ligados ao PT.
Ao assumir a presidência da Agência, Nascimento destacou o compromisso de fortalecer o papel da instituição. Segundo ele, sua missão é “fortalecer a Agraer como referência na extensão rural e garantir que o agricultor familiar tenha acesso às melhores condições de produção e comercialização, sempre em sintonia com as políticas de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado”.
Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também graduado em Direito, Nascimento possui especialização em Avaliação Ambiental Estratégica pela UEMS. Sua trajetória no setor público inclui passagens pela Iagro, Empaer e Semadesc, onde atuou por mais de 20 anos em cargos técnicos e de coordenação.
Na própria Agraer, foi diretor-executivo entre 2019 e 2023, período em que reforçou projetos de assistência técnica voltados à agricultura familiar. Ele também presidiu o Conselho Estadual de Agrotóxicos e coordenou a área de Agricultura na Semadesc nos últimos anos.