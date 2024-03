Riedel participarÃ¡ do MS em Foco nesta quinta-feira

O governador Eduardo Riedel participará, nesta quinta-feira (14), em Campo Grande, do ciclo de palestras MS em Foco, voltado ao agronegócio com objetivo de debater os principais pontos de interesse para o segmento em Mato Grosso do Sul.

Organizado pela Virgo, em parceria com o FLH Advogados, o evento contará com palestra inaugural do governador e tem programado quatro painéis, que contarão com participação de alguns dos maiores especialistas em áreas do conhecimento essenciais para o desenvolvimento do agronegócio.

O CRO da Virgo, Ivo Kos, explica que o evento foi pensando como uma maneira de se promover o compartilhamento de informações entre os principais nomes do setor no Estado. “É essencial que haja cada vez mais fóruns regionais como este, uma medida efetiva para fomentar conhecimento e ampliar o acesso de diversos players e parceiros às soluções disponíveis no mercado de capitais”, afirmou.

Daniel Magalhães, CEO da Virgo, afirmou que o MS em Foco apresentará soluções envolvendo crédito privado para o financiamento de projetos no setor. “Um financiamento como este permite aos produtores rurais, agroindústrias, distribuidores e fornecedores de insumos, levantarem recursos para aquisição ou expansão de áreas e ativos estratégicos, assim como financiar sua produção em prazos mais alongados, sem comprometer seu endividamento bancário, diversificando suas fontes de capital. Estes agentes podem encontrar no mercado de capitais soluções de capital de giro de médio e longo prazo, de modo a ampliarem sua capacidade produtiva e/ou de armazenamento”, comentou.

O evento terá início a partir das 8h, e seguirá até às 17h, no Auditório do Bioparque Pantanal. As inscrições para o evento estão abertas através de formulário.

