Riedel reafirma compromisso com a economia na posse da diretoria da Nelore MS

A declaração de compromisso do governador Eduardo Riedel, com o setor produtivo sul-mato-grossense foi feita durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore, realizada na noite desta segunda-feira (16), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O chefe do executivo estadual ainda se referiu a ótima qualidade da carne bovina produzida no Estado, com técnicas modernas de genética, manejo e atenção sanitária. “Tudo isso faz que o mercado receba um produto de referência mundial”, acrescentou.

O governador comentou ainda que ao assumir o governo traçou, com o seu secretariado, a estratégia de trabalhar com o desenvolvimento de cadeias integradas. “Não podemos olhar uma atividade de maneira isolada. Não podemos olhar os desafios do Estado e da atualidade sem inseri-las dentro do mercado, apontou”.

Já em seu discurso, o novo presidente da Nelore MS, Paulo Matos, afirmou que um dos seus objetivos à frente da entidade será dar continuidade ao melhoramento genético e à promoção da raça Nelore em Mato Grosso do Sul. Matos elogiou os criadores e o comprometimento dos associados com o avanço e o aprimoramento da raça. “Temos nesta diretoria os mais competentes criadores de Nelores de Mato Grosso do Sul. Famílias que contribuem muito com o desenvolvimento do nosso Estado e desta raça, que é a maior criada aqui e no Brasil”.

Paulo Matos é graduado em Administração e atua como pecuarista há mais de 30 anos. O dirigente também é conselheiro da Acrissul, e anteriormente, ocupou os cargos de primeiro e segundo secretário da Nelore MS.

