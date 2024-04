Riedel sanciona Lei da assistência médico-social para aposentados e pensionistas

Após aprovação na Assembleia Legislativa ontem, a Lei que garante assistência médico-social, em pecúnia de R$ 300,00 aos aposentados e aos pensionistas dos órgãos da Administração Pública foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel e publicada nesta sexta-feira.

O benefício é para aqueles aposentados e pensionistas percebam proventos ou pensão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado até o limite máximo de benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) mensal.

“Na hipótese de pensão por morte concedida a mais de um dependente do segurado, o benefício será dividido proporcionalmente às cotas de pensão concedida”

A Lei entra em vigor com efeitos já a partir do dia 1º de abril de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também