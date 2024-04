Riedel sanciona lei que garante vagas de estágio para pessoas com deficiência em MS

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sancionou a Lei Nº 6.214, que garante 10% das vagas de estágio para pessoas com deficiência nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. Essa lei se aplica aos estagiários que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação do Estado.

A definição de pessoas com deficiência segue o que está estabelecido na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e inclui também aquelas com transtorno do espectro autista, conforme a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Além disso, a lei assegura que os estagiários com deficiência receberão as adaptações necessárias para o desempenho de suas atividades. Aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALELMS), a lei entra em vigor na data de sua publicação (09/04).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também