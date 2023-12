Riedel tem aprovação de 81%

O Instituto Ranking divulgou hoje, quarta-feira (13), os resultados de um estudo que analisou a percepção da população de Mato Grosso do Sul em relação ao primeiro ano de gestão do governador Eduardo Riedel, do PSDB. A pesquisa, realizada entre os dias 5 e 12 de dezembro, ouviu 3.000 moradores em 30 municípios do estado.

Segundo os dados divulgados, a gestão de Riedel obteve uma aprovação significativa, alcançando 81% de aprovação por parte da população. A taxa de reprovação ficou em 13%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Outro indicador relevante destacado pela pesquisa aponta que 56% dos entrevistados consideram Eduardo Riedel como bom ou ótimo, enquanto 24% o classificam como regular. A avaliação negativa, composta por aqueles que o veem como ruim ou péssimo, atinge 12,6%, e 7,4% não têm uma opinião formada.

A pesquisa também buscou entender o que os entrevistados percebem como melhorias decorrentes da gestão de Riedel. Para 32,4%, os programas sociais Mais Social e Energia Zero são destaques, seguidos por 17,4% que apontam uma boa administração. Outros aspectos elogiados incluem a parceria com os municípios (15,2%), a inteligência do governador (12,4%), e a atuação na área educacional (10,3%).

Outras melhorias mencionadas pelos entrevistados incluem o combate ao crime (8,8%), escolas em tempo integral (7,4%), resposta rápida aos incêndios (5,2%), obras, asfaltos e pontes (4,6%), investimento em saúde (3,5%), apoio à cultura e ao lazer (3%), e atenção à Rota Bioceânica (2,4%). Um percentual de 2,2% apontou outras questões, enquanto 10,8% não souberam ou não responderam.

O Instituto Ranking destaca que o índice positivo obtido pelo governador reforça a percepção de que sua gestão está em uma boa trajetória. A pesquisa aponta que a administração de Riedel é percebida como mais técnica em relação ao seu antecessor, contando ainda com uma equipe de secretários bem avaliada, reconhecida por seu conhecimento aprofundado sobre a máquina pública estadual.

