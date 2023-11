Riedel vai para Brasília discutir repasse da BR-262 e BR-267 na próxima semana

Buscando garantir mais qualidade e segurança no tráfego sul-mato-grossense, o governador Eduardo Riedel está com viagem marcada para Brasília, na próxima semana, para reforçar o pedido feito à União para o repasse da BR-262 e BR-267 ao Estado.

A reunião está marcada para a próxima segunda-feira (6), com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a intenção do encontro é garantir que as rodovias sejam repassadas ao Estado, que então irá realizar a concessão para a iniciativa privada.

“A gente vai reforçar o pedido. Para que a União passe as rodovias ao Estado. Depois faremos um projeto para concessionar. Então a gente primeiro precisa dar este passo. Eu acredito que vamos ter êxito”, afirmou o governador.

O assunto também foi pauta da reunião virtual entre Riedel e representantes da Suzano, empresa que está construindo sua fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo.

“Existe a preocupação da empresa com a BR-262 para a duplicação e terceira faixa, mas o governador os tranquilizou que esta demanda já faz parte do planejamento do Estado. Eles ficaram muito gratos”, afirmou Hélio Peluffo, secretário de Infraestrutura e Logística.

O secretário destacou que o objetivo do Governo é que, após o repasse das rodovias federais, elas se somem a MS-040 no mesmo projeto.

“Uma completa a outra, se fosse feita a concessão só da BR-262, acaba tendo uma rota de fuga pela MS-040, por isto devem estar no mesmo projeto. Este processo conduzido pelo Estado também será mais rápido e ágil do que pela União”, completou o secretário.

