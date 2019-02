Rio bate recorde de doações de sangue em época de carnaval

Da redação com informações da Agência Brasil

O Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, (Hemorio), que distribui sangue para mais de 240 hospitais da rede pública de saúde do Rio, alcançou o maior número de doações de sangue dos últimos 13 anos no estado do Rio de Janeiro para o período de carnaval. O número de 7 mil bolsas coletadas já ultrapassa a meta de captação deste mês, que buscava impedir a queda tradicional de 30% nos estoques durante o Carnaval.

Com as campanhas "Carioca Sangue Bom", em parceria com uma cervejaria, e "Vista a Camisa da Solidariedade", promovida pelo próprio Hemorio ao lado das escolas de samba da cidade e personalidades conhecidas pelos cariocas, foi possível mobilizar grande parte da população e gerar um resultado que poderá salvar a vida de 30 mil pessoas.

O diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim, agradeceu a doação recorde durante esse período. “O objetivo é garantir os estoques de plaquetas, um dos componentes do sangue, que possui tempo de vida muito mais curto, durando apenas cinco dias. Com isso, é fundamental renovar periodicamente a captação de sangue contando com o apoio da população”, avaliou.

