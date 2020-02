Rio Taquari atinge nível de emergência e alerta em Coxim

Saiba Mais Polícia Confronto termina com dupla de traficantes mortos em Coxim

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu alerta para o rio Taquari, em Coxim, que atingiu o nível de emergência na tarde de sábado (22), com aumento de 43 centímetros em quatro horas, oferecendo perigo aos moradores ribeirinhos.

Segundo o Aviso de Evento Crítico nº 17/2020 divulgado no final da tarde deste sábado “as leituras dos níveis do Rio Taquari emitidas da Plataforma de Coleta de DadosPCD, em Coxim, indicam que foi atingido o nível de emergência com potencial para provocar significativos danos materiais e com risco a integridade humana nas próximas 24 horas”.

Ainda conforme o aviso, às 13h deste sábado a cota estava em 4,56m e houve uma subida abrupta de 43 cm em 4 horas; média de 10,75 cm/h atingindo, às 17h30, o nível de 4,99 m. A previsão é de continuar em ascensão.

Com a subida do Rio Taquari, no final da tarde já havia iniciado o processo de alagamento nas margens do curso hídrico. A Coordenadoria da Defesa Civil já foi acionada para tomar as medidas no local.

