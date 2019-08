Roberto Carlos fará show nesta quinta na capital

O cantor Roberto Carlos fará show em Campo grande nesta quinta-feira (8), no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosques dos Ipês. O evento tem início as 20h30, e conta com o apoio do Jornal de Domingo.

Os Ingressos podem ser comprados pelo site My Ticket . Há também a opção do ingresso solidário que desconta sobre o valor da inteira em todos os setores, exceto o setor azul para os clientes que levarem 1kg de alimento, menos sal e açúcar, no acesso ao evento. Os alimentos arrecadados serão doados ao hospital do câncer.



Classificação etária: 16 anos, menores a partir de 05 anos entram apenas acompanhados dos pais/responsável legal.

Roberto Carlos Braga é um cantor, compositor e empresário brasileiro. Começou a sua carreira sob influência do samba-canção e da bossa nova, no início da década de 1960, mudando seu repertório para o rock and roll logo em seguida.

Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. Seus discos já venderam mais de 140 milhões de cópias.

Ao longo de sua carreira, Roberto Carlos foi indicado e venceu diversos prêmios. Ele ganhou dois Melhores do Ano, dois Troféu Internet, um Prêmio TIM de Música um Prêmio Multishow de Música Brasileira seis Grammy Latino, um Grammy Award e vinte e sete Troféu Imprensa.

