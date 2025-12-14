Menu
Menu Busca domingo, 14 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Roberto Carlos sofre acidente durante gravação de especial da Globo

O cantor teria perdido o controle de direção de um Cadillac 1960, descido uma lomba de ré, colidindo com outros três veículos e atingindo uma árvore

14 dezembro 2025 - 12h49Brenda Assis
Roberto CarlosRoberto Carlos   (Foto: Reprodução)
Dr Canela

Roberto Carlos sofreu um incidente durante uma gravação de um especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante as filmagens, o carro conduzido pelo cantor teve uma falha no freio, e ele acabou atingindo outros três carros de sua equipe.

Segundo nota divulgada pela emissora, o artista e três pessoas foram levados ao hospital na madrugada deste domingo (14). Eles passaram por exames e foram liberados.

Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme quando o veículo apresentou falha mecânica. Com isso, o carro desceu a lomba de ré, colidindo com outros três veículos e atingindo uma árvore.

O cantor está em Gramado justamente para a gravação do tradicional especial de fim de ano da emissora.

Especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos conduz o tradicional especial de fim de ano na Globo há mais de 50 anos. O contrato entre o cantor e a emissora carioca venceu em março. Roberto Carlos e a TV Globo conversaram e mostraram suas exigências para que a parceria seguisse, mas as partes finalmente chegaram a um acordo contratual em junho. Assim, o cantor e a emissora carioca fecharam contrato por mais três anos.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 51 milhões
Ary Correa Barbosa fez sua estreia como o 'Bom Velhinho'
Geral
Natal chega aos corredores do Humap com visita do Papai Noel
Espetáculo 'Grandes Miudezas'
Comportamento
Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias
Até então, cada site de apostas oferecia sua própria opção de autoexclusão.
Geral
Governo lança sistema que permite autoexclusão em sites de apostas
Imagem de dinheiro
Justiça
Corretor briga na Justiça por comissão em venda de fazenda de R$ 9 milhões em Cassilândia
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Casal em 2023 durante a prisão -
Justiça
Casal que se dizia da Caixa é condenado por golpe que causou prejuízo de R$ 15 mi em MS
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Justiça
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Vítimas morreram dentro do imóvel
Justiça
Juiz manda a júri popular acusado de matar PM aposentado e o neto no bairro Moreninhas

Mais Lidas

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande