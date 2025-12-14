Roberto Carlos sofre acidente durante gravação de especial da Globo

Roberto Carlos sofreu um incidente durante uma gravação de um especial de fim de ano da Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. Durante as filmagens, o carro conduzido pelo cantor teve uma falha no freio, e ele acabou atingindo outros três carros de sua equipe.

Segundo nota divulgada pela emissora, o artista e três pessoas foram levados ao hospital na madrugada deste domingo (14). Eles passaram por exames e foram liberados.

Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme quando o veículo apresentou falha mecânica. Com isso, o carro desceu a lomba de ré, colidindo com outros três veículos e atingindo uma árvore.

O cantor está em Gramado justamente para a gravação do tradicional especial de fim de ano da emissora.

Especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos conduz o tradicional especial de fim de ano na Globo há mais de 50 anos. O contrato entre o cantor e a emissora carioca venceu em março. Roberto Carlos e a TV Globo conversaram e mostraram suas exigências para que a parceria seguisse, mas as partes finalmente chegaram a um acordo contratual em junho. Assim, o cantor e a emissora carioca fecharam contrato por mais três anos.

