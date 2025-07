Roberto Duailibi, campo-grandense e ícone da publicidade, morre aos 89 anos

O campo-grandense Roberto Duailibi, de 89 anos, morreu na noite desta sexta-feira (18), em São Paulo, onde vivia desde a adolescência. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Filho de libânes, mas nascido na capital de Mato Grosso do Sul, o escritor e publicitário era um dos principais profissionais do setor no país, sendo membro da Academia Paulista de Letras desde 2015.

Durante a trajetória, em 1969, fundou a agência DPZ ao lado de José Zaragoza, Francesc Petit e Ronald Persichetti. O grupo transformou a publicidade brasileira e consolidou a DPZ como uma das maiores e mais premiadas do país.

Duailibi também esteve envolvido diretamente no meio acadêmico e institucional ao dar aulas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

Ele também se destacou como escritor e palestrante, publicando diversos livros.

