Robótica desperta criatividade e melhora o aprendizado nas escolas estaduais de MS

A tecnologia está ganhando cada vez mais espaço nas salas de aula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Com o Programa de Robótica Educacional, implantado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), estudantes estão aprendendo de forma prática, criativa e colaborativa, unindo teoria e experimentação.

Desde 2022, as escolas contempladas receberam kits de robótica com placas Arduino, sensores e motores, que permitem construir robôs e desenvolver projetos integrando física, matemática e programação. Para a professora Rita de Cássia Lanza, coordenadora do projeto, o impacto é visível. “Depois da implantação, percebemos melhora no desempenho dos alunos e mais entusiasmo em aprender”, afirma.

A iniciativa está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Política Nacional de Educação Digital, e tem inspirado estudantes a se aproximarem da ciência e da tecnologia. Caroline Lopes, 16 anos, conta que passou a gostar de física por causa das aulas de robótica.

“No começo, eu só acompanhava um colega nas aulas, mas acabei gostando. A robótica não estimula só o raciocínio, mas também a criatividade. Às vezes, começo a montar as peças e, de repente, surge uma ideia nova”, relata.

O estudante Willer Gomes, 17, destaca o aprendizado em equipe. “Sempre gostei de montar e desmontar coisas, e quando cheguei à escola fui convidado por um colega para participar do projeto. Aceitei na hora, porque era algo que eu já tinha vontade de aprender”, relembra.

Ele explica que a rotina nas aulas envolve criatividade e trabalho em equipe. “Gosto principalmente da parte de montar os robôs. A gente pode criar os modelos que quiser usando as peças dos kits. Já construí um robô de limpeza e aprendi bastante sobre motores e montagem com a ajuda dos colegas”, destaca.

Mais do que uma ferramenta tecnológica, a Robótica Educacional é uma ponte entre teoria e prática, que desperta o protagonismo dos alunos e estimula o aprendizado por meio da curiosidade, da cooperação e da experimentação.

