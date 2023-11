Roda Acadêmica encerra o ano com musical ao vivo e palestra sobre arte

“A canção como gênero de encontro performático entre a arte musical e a arte literária” é tema da última Roda de Chá Acadêmico de 2023 nesta quinta-feira (30) com ministração do professor de música e pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Fernandes.

Haverá também as duas últimas apresentações do ano dos projetos “Arte na Academia” – entre a ASL e a Confraria Sociartista, – e “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pela ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O evento terá audições de gravações e performances ao vivo de autores como Mário de Andrade, Villa Lobos, John Lennon, Villa Lobos, J.S. Bach, Rubenio Marcelo e Raquel Naveira.

O palestrante Marcelo Fernandes, como violonista, já realizou concertos na Bélgica, Chile, França, Espanha, Colômbia, Alemanha, Paraguai, Suíça, Itália, Bolívia e Estados Unidos, além de ter recebido quatro primeiros prêmios em concursos nacionais e internacionais de interpretação instrumental.

A palestra do Chá Acadêmico do mês apresentará as diferentes formas de articulação entre as linguagens literária e musical no gênero canção e outros, analisando a estrutura musical, em contraponto com questões semânticas e fonéticas dos textos.

Confraria Sociartista e UFMS

A exposição da Confraria Sociartista terá a participação de dois de seus artistas visuais, Adriana Teixeira e Marcos Varela que trabalha o abstracionismo em relevo e o figurativo, levando energia, movimentos e profundidade em seu trabalho.

Com a temática “Obras sacras ocidentais” –a apresentação de abertura do Movimento Concerto será da Camerata Madeiras Dedilhadas da UFMS que abarca obras do Barroco, Classicismo – cujos maiores expoentes são Bach, Handel e Mozart –, além de música clássica Brasileira – escrita por mestres como Carlos Gomes e Villa-Lobos – e a música regional de nosso Estado.

Serviço - Chá Acadêmico da ASL

(Com os projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a

UFMS; e “Arte da Academia”, com a Confraria Sociartista)

Data: 30 de novembro às 19h30min

Local: Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653. Entrada franca.

