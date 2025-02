Rodrigo Bocardi deixa comando do 'Bom Dia São Paulo' após ser demitido pela Globo

O jornalista Rodrigo Bocardi foi demitido pela Globo nesta quinta-feira (30), e deixou o comando do programa 'Bom Dia São Paulo'. A emissora informou que a decisão foi tomada devido ao descumprimento de normas éticas.

No comunicado oficial, a Globo não entrou em detalhes sobre as razões específicas do desligamento, apenas reforçou que não comenta decisões de compliance.

De acordo com apuração do portal F5, Bocardi, além de apresentar o telejornal, prestava serviços de comunicação para uma empresa que atende contas públicas, incluindo prefeituras de São Paulo. O jornalista também exercia a função de media training, preparando políticos e empresários para suas aparições na própria Globo.

Essas atividades conflitavam com o código de ética da emissora, que proíbe seus jornalistas de realizarem serviços que possam comprometer sua imparcialidade e independência.

Na quinta-feira, Bocardi comandou o telejornal normalmente, mas, a partir desta sexta-feira (31), a jornalista Sabina Simonato assumiu a apresentação de forma interina.

Até o momento, o jornalista não se pronunciou sobre o ocorrido.

