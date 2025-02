Rodrigo Bocardi se pronuncia sobre demissão da TV Globo após 25 anos de carreira

O jornalista Rodrigo Bocardi, de 49 anos, se pronunciou nesta sexta-feira (31) sobre sua recente demissão da TV Globo, após 25 anos de carreira na emissora.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bocardi revelou que a notícia de sua saída foi um "susto" e aproveitou para agradecer à emissora pela longa trajetória.

“E aí, pessoal, tudo bem? Sim, está tudo bem. Olha só, que dia hein! Eu quero compartilhar esse sentimento com vocês, está tudo bem. Eu não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem”, começou o ex-apresentador do Bom Dia São Paulo.

Bocardi, que também foi correspondente internacional em Nova York e substituiu âncoras em diversos outros telejornais, fez um depoimento improvisado, sem roteiro, relembrando os 25 anos vividos na TV Globo.

Ele falou sobre o aprendizado e as oportunidades que a emissora lhe proporcionou ao longo dos anos. “Quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso", afirmou.

A demissão de Rodrigo Bocardi foi anunciada pela TV Globo na última quinta-feira (30), com a justificativa de que o jornalista teria descumprido "normas éticas" estabelecidas pela emissora.

Após sua saída do telejornal matinal, Bom Dia São Paulo, Sabina Simonato assumiu a apresentação.

