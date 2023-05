Rosa Jane, irmã de Pedro Pedrossian, morre em São Paulo

Faleceu nesta sexta-feira (19), em São Paulo, Rosa Jane Pedrossian Cândido, de 86 anos, a última irmã viva de Pedro Pedrossian e a caçula do ex-governador. A causa da morte não foi informada pela família.

Ao JD1, Rosa Pedrossian explicou que Jane estava internada há cerca de dois meses em São Paulo por conta de complicações pulmonares. Ela será cremada em território paulista, e não haverá cerimônia de despedida em Campo Grande.

“É uma grande perda, era a irmã caçula, a última da família que se foi, essa geração se foi”, disse Rosa.

A morte também foi lamentada pelo deputado Pedro Pedrossian Neto, que publicou a informação em suas redes sociais. “Ela era a irmã mais nova do meu avô Pedro Pedrossian e a última viva entre os irmãos. Tenho certeza de que o céu se alegra com o reencontro deles. Aos nossos familiares, deixo meu apoio e amor. Que Deus a receba em seus braços, tia Jane”, diz a publicação.

Ela deixa três filhos, Mario Cândido Junior, Jane Pedrossian Cândido e Silva Pedrossian Coelho.

