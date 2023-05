Finalmente, Rose é nomeada na Sudeco

Através do Diário Oficial da União desta terça-feira (2), o Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa dos Santos nomeou a ex-deputada federal, Rose Modesto (União Brasil-MS) para o cargo de Superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

O cargo estava vago, até então sob comando da substituta, Franciane Soares do Nascimento. A autarquia federal tem jurisdição em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, desenvolvendo projetos e parcerias para o crescimento econômico dessas unidades da Federação

Ao JD1 Notícias, Rose havia confirmado ainda em março o convite que a deixaria "longe de Mato Grosso do Sul".

A Sudeco está na aba do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandado por Waldez Góes do União Brasil, sigla do qual Rose se tornou presidente no último dia 29 de abril. A nomeação tem a bênção do deputado Vander Loubet (PT), que poderá apoiar projetos no legislativo.

