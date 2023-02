Rotary Club Cidade dos Ipês entrega viveiro de mudas em Escola Municipal

O Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês entrega, neste sábado (4), às 9h, a reforma e reconstrução do viveiro de mudas da Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha, na Chácara das Mansões, a 27 quilômetros do centro da Capital. O projeto com investimento de R$ 17,1 mil, vai beneficiar 380 estudantes do ensino fundamental.

O projeto “Viveiro de Mudas – plantando para o futuro” restaurou o viveiro da instituição de ensino que estava desativado e sem condições de uso pelas crianças e adolescentes. Agora, a escola voltará a realizar os projetos de conscientização ambiental com os alunos.

Em nota, o clube destacou que o maior objetivo é fornecer a ferramenta de estudo para as crianças. “A finalidade deste Projeto de Subsídio Distrital é a reforma e reconstrução do viveiro de mudas da Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha para possibilitar o estudo, plantio de sementes, estudo das propriedades e finalidades de cada muda, a valorização e preservação do meio-ambiente e o desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao planeta Terra”.

As crianças e adolescentes poderão trabalhar com o plantio de sementes de árvores do cerrado e inclusive frutíferas, como guavira, mangaba e araticum. A ideia é desenvolver a consciência crítica nos alunos, sobre a importância de cuidar bem a natureza, para que, assim, seja possível que eles tenham uma melhor qualidade de vida, sem impactar demasiadamente o meio ambiente.

Também foram doadas 210 mudas, sendo 110 para a escola e 100 para a associação dos moradores do bairro. A presidente do Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês, Cleusa Helena Oberdoerfer, também ressaltou a importância do clube em participar desse projeto.

“O Rotary de Campo Grande Cidade dos Ipês está muito feliz em entregar mais um projeto, esse voltado à educação e aprendizado do meio ambiente, pois tendo um viveiro de mudas as crianças da escola Municipal Darthesy Novaes Caminha estão sendo conscientizados da importância de cuidar das nossas árvores”, destacou.

