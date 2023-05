Capital abre processo seletivo para motoristas com salário de até R$ 1.600

A Prefeitura de Campo Grande publicou o período de inscrições para o processo seletivo simplificado para seleção e contratação de motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados.

Dentre os requisitos básicos está o ensino fundamental completo, ter idade superior a 21 anos para motoristas de transporte escolar e cima de 18 para veículos pesados, ser habilitado na categoria C, D ou E, entre outras especificidades.



São 15 vagas para cada função, motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados com remuneração de R$ 1.600.

A inscrições serão realizadas nos dias 9 e 10 de maio de 2023, presencialmente, no horário das 8 às 10 horas e das 13h30min às 16h30min (com distribuição de senha), no Plenarinho do Paço Municipal – localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500 – Centro.



A Ficha de Inscrição preenchida pode ser baixada pelo www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

6 A Secretaria Municipal de Gestão dará ampla divulgação às etapas do Processo Seletivo Simplificado através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também