Ruas serão interditadas para o show do Dire Straits Legacy no Guanandizão

O grupo britânico Dire Straits Legacy chega ao Brasil com a turnê “For You World Tour 2023” e agita os campo-grandenses neste sábado (13) às 20h, no Ginásio Guanandizão.

Para facilitar acesso ao ginásio, a Rua TV do Touro entre a Avenida Ernesto Geisel e Rua Eduardo Perez e a Rua dos Andes entre a TV do Touro e Rua do Carneiro, ficarão interditadas das 16h às 01h.

Atualmente, a banda é formada por músicos que fizeram parte de diferentes fases do grupo, são eles, Alan Clark e Primiano Dibiase nos teclados, Phil Palmer e Jack Sonni na guitarra, Mel Collins no sax, John Giblin no baixo, Marco Caviglia na voz e guitarra, Danny Cummings na percussão e voz e Cristiano Micalizzi na bateria

No repertório, estão canções de sucesso como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet".

