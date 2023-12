Ruraltur traz experiência pantaneira em evento na Feirona

Sarah Chaves, com informações do Sebrae

A 19ª Edição da Ruraltur está prestes a acontecer em Campo Grande, na tradicional Feira Central, durante três dias (12,13 e 14 de dezembro), o público poderá apreciar as atrações que vão desde a feira de produtos e serviços de Turismo Rural, oficinas de cozinha de Comitiva Pantaneira à rodada de negócios e palestras sobre a o desenvolvimento desse setor turístico.

A estrutura contempla ao todo cinco mil metros quadrados, e o visitante poderá iniciar sua “expedição” por três acessos: Armazém Cultural, Feira Central e o estacionamento da Feira. Com o credenciamento que é feito de maneira online , o visitante receberá um passaporte presencialmente no dia do evento, onde, ao visitar os expositores acumulará pontos para a troca de brindes e experiências.

Uma dessas experiências é o voo cativo de balão, realizado no espaço fazendinha, onde também terá a parede de escalada e rapel, touro mecânico e realidade virtual de mergulho em rios de Bonito, além de espaços “instagramáveis”. O público ainda poderá conferir mais de 250 expositores de vários segmentos que fazem parte de programas como Sebrae Delas e Pró Pantanal, com o selo Made in Pantanal, do Sebrae, e, além disso, estarão presentes empreendedores dos estados: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

De vivências nos destinos próximos a Campo Grande às oficinas de degustação da cozinha de comitiva pantaneira com o chef Marcílio Galeano, um dos objetivos da feira é mostrar que o turismo do estado vai além do convencional.

Para os negócios, a 19ª Edição da Ruraltur terá rodada e sessão de negócios em um ambiente para aproximar pequenas empresas a grandes empreendimentos, visando a promoção de novos mercados e parcerias. A sessão será voltada aos empreendedores com artesanato ligado ao bioma Pantanal, já a rodada, para o trade turístico.

Terça-feira (12)

Na Arena Manoel de Barros, dentro do Armazém Cultural, o palco será preenchido por palestras magnas ministradas pelos nomes do poeta e escritor Braulio Bessa.

Quarta-feira (13)

Evento terá presença do chef francês Olivier Anquier e a historiadora e empresária Luciana Balbino no dia seguinte (14).

Para mais informações da programaçãi inscrições na 19ª Ruraltur, os interessados devem acessar: ruraltur.ms.sebrae.com.br .

