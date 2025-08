Ruraltur MS 2025: Feira gratuita promove turismo rural e inovação na Capital

O Sebrae promove a Ruraltur MS – maior feira de turismo rural do Estado com entrada gratuita, nos dias 21 e 22 de agosto, na Feira Central, em Campo Grande.

O evento é voltado para toda a população e promove a conexão entre empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, economia criativa, produção rural e turismo, em uma programação diversificada com atrações para todas as idades, das 15h às 22h. As inscrições já estão abertas podem ser feitas por meio do site ruraltur.ms.sebrae.com.br .

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a feira tem como objetivo fortalecer o turismo rural, gerar oportunidades para quem empreende e aproximar a população desse universo. “Queremos mostrar a diversidade de negócios que compõem o segmento, desde atrativos turísticos, pousadas e restaurantes até produtos associados, como artesanato, mel e queijo. O turismo por proximidade é uma tendência crescente, já que muitas pessoas têm buscado refúgio fora da cidade para momentos de descanso e conexão com a natureza. A Ruraltur MS vem para valorizar essas experiências, conectar empreendedores, fomentar a inovação e trazer oportunidades para incluir o pequeno negócio no processo de desenvolvimento do Estado”, destacou.

Principais atrações da Ruraltur MS

Com 130 expositores, os dois dias de Ruraltur MS trazem para o público a mostra “Isto é Mato Grosso do Sul” com atrativos turísticos, pousadas e hotéis-fazenda presentes em todas as regiões do Estado, além de uma feira de negócios com a exposição de produtos associados ao turismo e à sustentabilidade, como artesanato e produções de agroindústrias locais e de propriedades com selo de indicação geográfica (IG) que trazem diferentes tipos de mel e linguiça.

Outra atração da Ruraltur MS é o espaço Inova Agro, que reúne iniciativas voltadas à inovação no campo. No local, a Smart Farm apresenta o trabalho de startups com soluções tecnológicas para o agronegócio.

A Ruraltur MS também sedia a 6ª Mostra de Turismo de Campo Grande, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). Ao longo dos dois dias de evento, a mostra traz palestras e painéis que abordam temas como gestão, segurança e novas oportunidades para o setor.

