Sabádo conta com lives de sertanejo e edição virtual do Tomorrowland

Sarah Chaves, com informações do G1

O bom e velho sertanejo está garantido na lives deste sábado (25), que conta com shows de Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Matheus e Kauan, entre outros artistas.

Além disso, para os amantes de música eletrônica, o festival Tomorrowland vai acontecer em versão virtual neste final de semana com sets de Dimitri Vegas, Armin Van Buuren, Nghtmr, Steve Aoki e outros artistas.

Confira a lista das lives:

- Tomorroland Around the World com Dimitri Vegas, Armin Van Buuren, Nghtmr, Steve Aoki e outros artistas - a partir de 12h30 - Link

- Sorriso Maroto - 14h - Link

- Flavio Venturini - 15h - Link

- Ego Kill Talent - 16h - Link

- Jorge e Mateus - 16h - Link

- Dubdogz, Samhara, Rooftime e Ella De Vuono (Todxs Music Festival) - 16h - Link

- Maria Rita (Em Casa com Sesc) - 18h - Link

- Wesley Safadão e Bell Marques - 18h - Link

- Braza - 19h - Link

- Matheus e Kauan - 19h - Link

- Elza Soares - 20h - Link

- Bruno e Marrone - 20h30 - Link

- Luccas Carlos - 21h - Link

- Teresa Cristina - 21h - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também