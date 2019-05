SAD capacita Superintendência de Gestão de Compras de MS

No comando da Superintendência de Gestão de Compras e Materiais (Sucomp) há quatro meses, a superintendente Ana Carolina Nardes, acredita que o setor exige planejamento e capacitação de pessoas e, com isso, a Secretaria de Administração e Desburocratização, promove o primeiro ciclo de capacitação da área de compras no período de 6 de maio a 31 de julho na Escola de Governo.

A gestora ressalta que identificou algumas necessidades, entre elas, a padronização de processos. “A constante modernização na área de compras públicas, exige profissionais preparados para desenvolver na prática, de modo a aumentar a transparência, garantir melhores preços, e otimizar os processos”, afirmou.

Denominado “Plano de Compras e Elaboração de Termo de Referência”, o curso presencial com carga horária de 20 horas é direcionado à servidores que atuam em áreas responsáveis por planejar e solicitar a aquisição de bens materiais e serviços.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, destaca a importância de estabelecer diretrizes. “O planejamento pelas unidades demandantes gera economia e celeridade aos processos licitatórios, evitando excesso de impugnações e recursos” pontua.

Serviço

Para melhor aproveitamento, o curso será dividido por áreas. Para consulta e inscrição, acesse o site da Fundação Escola de Governo . Em caso de dúvidas, entrar em contato através do telefone (67) 3321-6100.

