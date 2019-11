Safrasul desmente envolvimento com suposta carga furtada de grãos ocorrido na Bahia

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Responsável por gerar centenas de empregos diretos e indiretos e desenvolver o agronegócio brasileiro, a Safrasul Sementes, empresa com 21 anos de existência e que possui sede em Mato Grosso do Sul, com forte atuação nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Paraná, Minas Gerais e Bahia, foi alvo de ataques por fake news, após ter seu nome envolvido em suposto esquema de furto de carga de sementes.

O caso ocorreu no dia 2 de novembro, quando a imagem da empresa foi associada a uma questão judicial entre o proprietário da Fazenda Santa Paula, localizada na cidade de Jaborandi, Oeste da Bahia, e seu arrendatário, a Sementes Mineirão.

De acordo com o assessor jurídico da Safrasul Sementes, Felipe Di Benedetto Jr., matéria que teria sido paga à Revista Veja no dia 16 de novembro, por empresa de comunicação denominada JayPRO, envolve o nome da empresa Safrasul, bem como em outros blogs e redes sociais, com o claro objetivo de denegrir a imagem e a credibilidade da empresa junto aos seus clientes e parceiros.

“A Safrasul Sementes, que mantém as atividades de produção, beneficiamento e comercialização de sementes, assegura que não tem absolutamente nenhuma ligação com este caso. Além de promover ataques à Safrasul Sementes sem provas, tais matérias e publicações nas redes sociais e grupos de WhatsAppp ainda denigrem e colocam em xeque a idoneidade de demais instituições, como o Poder Judiciário, autoridades policiais e uma das maiores empresas de transportes rodoviários do Brasil”, esclareceu o assessor jurídico da Safrasul Sementes.

Medidas judiciais

Ainda segundo o assessor jurídico da empresa, a Safrasul Sementes está tomando as devidas medidas judiciais cabíveis para “impedir que essas mentiras e calúnias continuem a se espalhar de forma indiscriminada”, finalizou.

