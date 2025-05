Saiba como acompanhar a leilão da RB-163 que definirá a concessão em mais 30 anos

O leilão para a concessão do trecho da BR-163 de 845,9km que pode ser relicitado para a concessionária CCRV MSVia, acontece amanhã a partir das 12h (horário de MS) na Bolsa de São Paulo.



Atualmente a CCR possui a concessão após contrato firmado em 2014, mas devido ao não cumprimento de duplicação, entre outros pontos, uma proposta de repactuação foi formulada pela empresa e ANTT, e submetida ao Tribunal de Contas da União, no entanto as propostas foram consideradas insuficientes por parlamentares que realizaram audiências públicas e formalizaram uma denúncia ao Ministério Público Federal.

Se não houver concorrente, a CCR permanece responsável pela rodovia. O Leilão será transmitido pelo Canal da B3 Youtube.

Com o leilão e concessão de uma nova empresa ou relicitação da mesma, seriam necessários R$ 16 bilhões para a execução do modelo original estabelecido em 2014.

