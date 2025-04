Saiba como preparar um filé de tilápia com purê de batatas em menos de 10 passos

O mercado de peixes se torna o mais procurado do Brasil por religiosos e adeptos dos costumes que antecedem a Páscoa. Números da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) revelam um aumento de 9,2% na produção nacional de peixes cultivados, atingindo 968.745 toneladas em 2024.



O consumo subiu 53% na última década, com a tilápia sendo a preferida dos brasileiros que alcançou a marca de 662.230 toneladas e tornou-se o peixe mais cultivado e consumido no Brasil.

Mato Grosso do Sul é o oitavo maior produtor nacional de peixes de cultivo, com 40.500 toneladas em 2024.



Neste período de Semana Santa é o momento ideal para desfrutar da qualidade dessa produção e aprender receitas novas. O filé de tilápia assado é uma opção saudável e saborosa.



Veja como preparar filé de tilápia assada com purê de batatas



Ingredientes

- 1 kg de filé de tilápia

- Suco de 1/2 limão

- 4 tomates em rodelas

- 4 cebolas em rodelas

- 1/2 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

- 1/2 kg de batatas cozidas

- 1 colher de sopa de manteiga

- 1/2 xícara de chá de creme de leite

- 300 g de mussarela ralada

- Azeite

- Sal



Passo a passo



1 - Tempere os filés com limão e sal; 2 - Colocar uma camada de cebola e uma de tomate em um refratário e cobrir as cobrir as camadas com os filés; 3 - Cobrir com outra camada de cebola e de tomate e na sequência as azeitonas e regue com o azeite.; 4 - Colocar para assar por 15 minutos em forno alto e reserve; 5 - Em outra vasilha espremer as batatas; 6 - Em uma panela derreta a manteiga, coloque a batata e o creme de leite; 7 - Em seguida coloque esse purê em cima dos filés, coloque a muçarela; 8 - Leve ao forno por mais 5 minutos e sirva.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também