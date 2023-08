Saiba para onde vão os R$ 44,7 bilhões do Governo Federal em MS

O Novo PAC assinado nesta semana pelo presidente Lula, que investirá mais de R$ 370 bilhões de recursos federais nos próximos 4 anos, destinará R$ 44,7 bilhões para Mato Grosso do Sul.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o estado sul-mato-grossense, como a construção do contorno de Três Lagoas; a adequação da BR-267 - Alto Caracol - Porto Murtinho; o aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa, Minha Vida. Veja no link.

O Novo PAC é um conjunto articulado de atos normativos de gestão e de planejamento que contribuem para a expansão sustentada de investimentos públicos e privados no Brasil.



Investimentos em MS

O programa incluiu novos eixos de atuação como a inclusão digital e conectividade. Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. O investimento no Mato Grosso do Sul é de R$ 2,8 bilhões.

Na saúde, serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades, para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. O investimento no Mato Grosso do Sul é de R$ 500 milhões.

O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica, junto com a construção de creches e expansão de Institutos e Universidades Federais, o investimento na educação de MS será de R$ 4,5 bilhões.

Serão R$ 300 milhões para a infraetrutura social inclusiva com espaços de cultura, esporte e lazer. Para a construção de novas moradias e financiamento de imóveis, além de esgotamento sanitário e mobilidade urbana serão destinados R$ 1,8 bilhões.

Para melhoria dos recursos hídricos, o investimento na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação chega a R$ 200 milhões.

Para a construção ou melhorias em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias serão destinados R$ 15,4 bilhões.

O eixo 'Transição e segurança energética' garante a diversidade da matriz energética, a soberania brasileira, com investimento de R$ 15,7 bilhões, em Mato Grosso do Sul.

Outros R$ 3,5 bilhões vão para a inovação para a indústria da defesa, para equipar o estado com tecnologias de ponta e aumentar a capacidade de defesa nacional.

Algumas cidades que recebrão obras para construção de unidades habitacionais são Naviraí, Rio Brilhante, Ponta Porã, Cassilândia, Campo Grande e Douradina.

Já a retomada de obras nas escolas, construção de novas creches, quadras e coberturas de quadras são previstas em Jaraguari, Itaquiraí, Inocência, Nova Andradina e Sidrolândia.

Serão destinados ainda recursos para os hospitais universitários federais, UFMS em Campo Grande e UFGD em Dourados.

Também são previstos recursos para compra de equipamentos para agropecuária e implantação de 5G.

Rodovias



Estão na fase de projeto a adequação da BR-267, estudos para concessão da BR-267 e BR-163/Sul e 163/Norte e projeto de construção da BR-419 em Rio Verde e 2 lotes em Aquidauana.

Também foi incluído no programa a adequação e construção de acesso a nova ponte sobre o Rio Paraguai e Porto Murtinho, e construção do contorno de Três Lagoas.



Clique no link e veja o investimento em cada cidade de Mato Grosso do Sul, tipo de empreendimento e classificação.





Deixe seu Comentário

Leia Também