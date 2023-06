Saiba quais são os cuidados necessários com os pets no frio

É importante se atentar as doenças de inverno que podem afetar cães e gatos durante o período de temperaturas mais baixas. Animais também podem enfrentar problemas de gripe. O animal com febre fica abatido, diminui a alimentação e deve ser encaminhado para consulta a aferição de temperatura pelo nariz é precipitada, conforme recomendação da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

Na hora de medicar, não se deve utilizar qualquer tipo de substâncias anti-inflamatórias que podem provocar o óbito da mascote, vítima de perfuração gástrica. Os felinos, por exemplo, são intolerantes a medicações como o paracetamol. A baixa nutrição e imunidade também contribuem para o aumento do índice de infecções. Então, qualquer tratamento deve ser indicado após avaliação de um médico veterinário.

Vacinação

O gestor da Diretoria Geral de Direitos Animais, médico veterinário Bruno Wagner, alerta que, mesmo nas estações mais frias, não se deve descuidar no controle de ectoparasitas como pulgas, carrapatos e mosquitos. O recomendável é manter o uso de coleiras inseticidas e produtos tópicos. “Embora haja uma redução, eles continuam no ambiente provocando doenças e processos alérgicos”, explica.

Alimentação

A quantidade e o tipo de ração oferecida aos animais deve ser a mesma nas quatro estações do ano e os passeios diários, preferencialmente, em horários de sol, com os devidos cuidados impostos pelo distanciamento em função do novo coronavírus.

Higiene

Se for dar banho no animal, secar bem, após uma ducha que deve ser de água morna, afastando a possibilidade de fungos na pele e doenças como otite. E durante a lavagem, o indicado é a utilização de produtos leves como o sabão de coco ou glicerina.

Animais de pelo médio ou longo, resistem mais ao frio e não necessitam de vestimentas pesadas. Mas se o tutor achar importante, deve estar atento ao embolamento dos pelos que podem provocar lesões de pele e prurido. Mas as raças de pelo curto, como pinscher, chihuahua e dachshund, sentem mais frio. Os gatos, geralmente, não se adaptam bem com roupinhas.

