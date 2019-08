“Saidinha” libera 1.3 mil presos nesta sexta em MS

A saída temporária de Dia dos Pais, a “saidinha”, beneficiará 1.308 internos do sistema prisional do Mato Grosso do Sul que devem deixar as unidades penais nesta sexta-feira (8), exceto os detentos de Dourados.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em Dourados o juiz responsável concede o benefício no decorrer do ano com saída de sete dias e não tem data específica.

Em Campo Grande, 750 internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, 70 mulheres do sistema aberto e semiaberto e 180 internos da Casa do Albergado. No interior, 360 internos serão “soltos”.

A “saidinha” começa as 6h e os internos devem retornar à unidade penal até às 16h do dia 15 de agosto.

