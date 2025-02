Sala do Imigrante começa a funcionar para regularizações no mercado de trabalho

Com o objetivo de atender estrangeiros que precisam regularizar sua permanência no Brasil e ser encaminhados ao mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, a Sala do Imigrante já está funcionando na Superintendência Regional do Trabalho que fica na Rua 13 de Maio, 3.214, Centro de Campo Grande.

A sala conta com equipe multidisciplinar para orientar imigrantes a obter CPF, visto de trabalho e carteira de trabalho. Além disso, estrangeiros poderão receber cursos de português em parceria com universidades públicas e microcertificações profissionais através do Sesi e do Senai. Os telefones são (67) 3901-3008 e 3901-3014. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

A iniciativa é resultado de parceria entre a Fiems, o Comitê Empresa-Escola (Cempe), o Sindicato das Indústrias de Frio, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul (Sicadems) e o Ministério do Trabalho e Emprego. O vice-presidente do Cempe, Régis Borges, conta que a ideia surgiu nos grupos de trabalho do comitê, a partir de demandas das indústrias locais.

"Esse é um projeto construído a muitas mãos, que tem o objetivo de acolher e dar dignidade aos imigrantes que buscam uma oportunidade profissional em nosso país. Também é vantajoso para as indústrias que carecem de pessoas para trabalhar. Existem muitas vagas abertas, e essa iniciativa vai conectar os agentes. Essa medida contribui para minimizar os impactos da falta de mão de obra no Estado", disse Borges.

Um haitiano e uma venezuelana são responsáveis por receber os estrangeiros em busca de regularização e orientá-los sobre os documentos necessários.

Na semana passada, a Fiems firmou acordo de cooperação com o poder público e entidades privadas com objetivo de atrair paraguaios que queiram trabalhar em empresas sul-mato-grossenses, bem como regularizar a situação de paraguaios que já atuam em empresas sediadas no Estado. O protocolo de intenções foi celebrado entre a Federação das Indústrias, Senai, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Câmara de Comércio Paraguai-Brasil.



O superintendente regional do Trabalho no Estado, Alexandre Cantero, destaca que projetos como a Sala do Imigrante visam garantir direitos aos trabalhadores e colaborar com o setor produtivo.

"Temos necessidade de mão de obra no setor produtivo e também o compromisso trazido pela Constituição Federal de levar dignidade às pessoas que ofereçam sua força de trabalho. Então, estamos unindo o interesse do setor produtivo e a inclusão de pessoas de forma lícita, com a regularização da documentação, do visto de trabalho, do CPF, da carteira de trabalho, atendendo o emprego formal e evitando a condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas", afirmou o superintendente.

