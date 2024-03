As inscrições para o concurso do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) encerram nesta segunda-feira (18). Ao todo são 860 vagas para cadastro de reserva, com salário de R$ 7.148,63 em Campo Grande e outras cidades do Estado.

As vagas são para os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior. A taxa de inscrição para a prova é de R$ 150.

Serão disponíveis 350 vagas para analista judiciário e 360 vagas para técnico de nível superior, como:

•Analistas de Banco de Dados de Governança, de Infraestrutura de Redes, de Segurança de T.I, de Dados de Sistema e Dados de Suporte de T.I; •Web Designer; •Contabilidade; •Antropologia; •Arquitetura; •Arquivologia; •Assistência Social; •Biblioteconomia; •Engenharia Civil e Engenharia Elétrica; •Estatística; •Clínica Médica; •Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; •Nutrição; •Odontologia; •Psicologia.

A prova será aplicada no dia 12 de maio, das 13h às 16h30. Os locais específicos serão divulgados no dia 6 de maio, após às 16h.

A prova será composta por dois módulos, sendo um de conhecimentos básicos com 15 questões objetivas de língua portuguesa e 5 de noções de legislação, e um de conhecimentos específicos do cargo, com 40 questões objetivas.

A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos candidatos que não tiverem sido eliminados por infringir quaisquer das regras do concurso. A previsão de divulgação do resultado final é no dia 23 de julho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também