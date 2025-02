Salário de R$2,6 mil e benefícios: IBGE abre sete vagas para MS

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nessa segunda-feira (3), o edital para processo seletivo simplificado de agentes de pesquisa e mapeamento. Em todo o País são oferecidas 29 vagas e, dessas, 7 são destinadas para Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas, presenciais e poderão ser feitas de 10 a 14 de fevereiro, na sede do IBGE em Campo Grande, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1431, Centro.

O salário é de R$2.676,24 e inclui vale-alimentação de R$1 mil, auxílio transporte e auxílio pré-escolar. O contrato previsto é de 1 ano e pode ser prorrogado por até 3 anos.

CONFIRA O EDITAL

