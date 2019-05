Salário dos servidores estaduais já está na conta

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, que recebem pelo Banco do Brasil, já podem sacar seus salários neste sábado (4), isso porque, o Governo do Estado depositou os vencimentos de abril, na sexta-feira (3).

Ao todo, a folha de pagamento injeta cerca de R$ 455 milhões na economia regional. O montante é referente aos vencimentos de aproximadamente 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

A folha de pagamento referente ao mês de abril contempla o abono salarial dos servidores do estado. O Governo do Estado prorrogou o benefício por 60 dias que varia de R$ 100 a R$ 250, conforme a carreira do servidor.

Os servidores que não possuem conta no Banco do Brasil podem sacar o salário a partir de segunda-feira.

