Feriado com a conta bancária abastecida para os servidores públicos municipais

Feriado prolongado será com a conta bancária abastecida para os servidores públicos municipais, que já receberam o salário referente ao mês de outubro de 2023 e já está disponível na conta dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas nesta quinta-feira(2).

A administração municipal está quitando a folha de pagamento dentro do prazo legal, que é até o 5º dia útil de cada mês. Lohanna Carrilho de Melo Mondragon, coordenadora pedagógica, servidora municipal há 14 anos, tem um filho de oito anos e gêmeas de um ano e dois meses, e comenta que junto com o marido vão pagar as contas em dia e aproveitar para se divertir com as crianças.

"Vou aproveitar o feriado com o pagamento para curtir com o esposo e as crianças, passeios no parque com piquenique e guloseimas. Como tenho as bebês, aproveito a situação para pedir comida em casa e comprar alguma coisa que está faltando para o lazer e entretenimento deles", comenta.

(Com informações Assessoria Prefeitura CG)

Deixe seu Comentário

Leia Também