Salve o Vinil organiza encontro no Ramita Cafés neste domingo (18)

O coletivo Salve o Vinil faz mais uma edição do encontro de música, memória e conexão para amantes do vinil neste domingo (18) no Ramita Cafés (unidade da Rua 14 de Julho, n.º 1.647, loja 2), a partir das 14h.

Além da troca e venda de vinil, o encontro serve para integrar artistas de CG, cafés e drinks autorais e ainda contar com uma boa dose de literatura, exposições. Segundo o DJ Julio Prodigy, colecionador e fundador do coletivo Salve o Vinil, o encontro é uma manifestação cultural. “É para as pessoas trazerem suas coleções, conversarem sobre, curtirem e ouvirem juntas, compartilharem discos entre si, independentemente da idade ou da preferência musical”, descreve o disk jockey raiz que há 10 anos performa e anima a noite de Campo Grande.

Segundo o último relatório “Mercado Brasileiro de Música”, produzido pela Pró-Música Brasil, as mídias físicas, tal qual o vinil vêm registrando desde 2017 um aumento considerável. No ano passado, por exemplo, o país teve uma alta de 31,5% na vendagem desses artigos. E por trás desse fenômeno, os LPs são os principais responsáveis (76,7%), participando de um mercado fonográfico que movimentou nacionalmente mais de R$ 3 bilhões em mídias físicas apenas em 2024.

“Hoje, tem gente nova aí, pessoal de 20, 30 anos, comprando o seu primeiro disco, e eu vejo a alegria dessa conquista e do querer compartilhar. E colecionar é isso, salvar e resgatar memórias afetivas”, conclui o DJ.

O evento se transforma em oportunidade para aquele que começaram agora ou já são antigos colecionadores de LP.



Completando o dia, haverá ainda duelo de rima com Batalha Delax #6, venda de vestuário e acessórios de marcas regionais e até performance de dança, além de Julio e DJ Chico comandando o toca-discos e fazendo a sua própria coleção ganhar vida – e som.



