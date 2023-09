Sancionada Lei que autoriza o Estado a contratar operação de crédito com o BNDES

A proposta encaminhada pelo governador Eduardo Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi aprovada pelos deputados e sancionada nesta quarta-feira (6), conforme publicação no Diário Oficial do Estado, autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito para captação de até R$ 2,37 bilhões junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com garantia da União.



De acordo com o projeto do Governo, o crédito vai garantir a pavimentação de 600 km em rodovias estaduais e mais 300 km de recapeamento. Entre as obras previstas está a pavimentação da MS-134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, no distrito de Casa Verde, assim como a restauração da MS-276, que vai do distrito de Indápolis ao município de Deodápolis.



Segundo o governador Eduardo Riedel, o financiamento junto ao BNDES foi escolhido em função da flexibilidade nas escolhas dos projetos (investimentos). Além disso, só será possível devido ao momento de boa capacidade de pagamento do Estado, que é letra “A” na Capag (Capacidade de Pagamento), avaliação feita pelo Tesouro Nacional.

Mato Grosso do Sul vai captar recursos da linha “BNDES FINEM”, que financia projetos de investimentos públicos voltados ao aumento da capacidade produtiva e fomento a diversos setores da economia. “Esta linha tem baixo risco, com condições facilitadas, dispondo de juros reduzidos e prazo de amortização considerado maior em relação às demais instituições financeiras nacionais”, assegura Riedel.

