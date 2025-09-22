Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Sancionada Lei que impõe repasse para instituições mediante certidões criminais

O não cumprimento da medida pode resultar na suspensão do envio de verbas

22 setembro 2025 - 10h36Sarah Chaves
Foto: Divulgação/CapeFoto: Divulgação/Cape  

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sancionou a Lei que torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais por parte de todos os colaboradores de instituições sociais públicas ou privadas  que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e recebem recursos públicos estaduais.

A nova legislação determina que as certidões sejam atualizadas a cada seis meses, como forma de reforçar a segurança e a proteção de menores nas instituições beneficiadas com verbas públicas. A medida está alinhada com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e já está em vigor desde a data de sua publicação nesta segunda-feira (22).

O não cumprimento da medida pode resultar na suspensão do repasse de verbas por, no mínimo, um ano, prazo que poderá ser ampliado em casos de reincidência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Agência dos Correios
Justiça
STF decide sobre prazo de prescrição de cinco anos em ações contra os Correios
Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos -
Justiça
TJ mantém condenação de homem por matar criança atropelada no Nova Lima
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/9/2025
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 48 milhões
JD1TV: Incêndio na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia deixa trecho "intransitável"
Geral
JD1TV: Incêndio na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia deixa trecho "intransitável"
Faustão surpreende ao comparecer ao casamento de sua filha durante recuperação
Geral
Faustão surpreende ao comparecer ao casamento de sua filha durante recuperação
Ministro Celso Sabino
Geral
Ministro deixa aviso prévio para saída do Turismo após polêmica com presidente do União

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande