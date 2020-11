Sancionada lei que proíbe a fidelização de contratos de consumo em MS

Nesta quarta-feira (25), o governador Reinaldo Azambuja sancionou a lei que proíbe a prática de fidelização em contratos de serviços como Tv a cabo e internet em Mato Grosso do Sul. A lei, que entra em vigor a partir de hoje, é de autoria do deputado estadual Coronel David (sem partido).

O regulamento estabelece que empresas serão proibidas de fidelizar contratos dos consumidores sob pena de multa e em caso de comercialização dos serviços regulados, os prestadores serão obrigados a informar o fim do prazo de fidelização nas faturas mensais.



Antes, quando um serviço era contratado, como por exemplo, o de internet e se houvesse irregularidades, quem contratou esse trabalho não tinha a opção de interromper de imediato, por ser comum que as empresas prestadoras estabeleciam o período mínimo de fidelização para manter o cliente ativo.



Com essa norma, os consumidores poderão encerrar o contrato e optar por outras operadoras que atendam às necessidades de consumo. Para Coronel David, a lei é mais uma vitória importante em prol do cidadão de todo o Estado.

“Estamos acabando com a fidelização desses contratos, é uma vitória para o consumidor de Mato Grosso do Sul que vai ter o seu direito respeitado, que agora poderá contratar a operadora com serviço de melhor qualidade e sem pagar multa por isso. É o que a gente conseguiu graças a Deus com o apoio dos demais deputados, temos essa grande conquista que certamente vai atender o consumidor sul-mato-grossense”, expõe o parlamentar.

A regra ainda determina que as empresas que descumprirem a lei bem como lesar os clientes, ficarão responsáveis em pagar multa conforme os termos do Código de Defesa do Consumidor.

O projeto teve aprovação unânime entre os deputados durante a tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

