Sancionada medida que proíbe cardápios exclusivamente digitais no estado

A medida que proíbe a disponibilização de cardápio ou menu exclusivamente digital em todo o Mato Grosso do Sul, foi divulgada hoje (21), no Diário Oficial do Estado

A Lei vale para bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares que comercializem bebidas, refeições ou lanches, de cardápio ou menu exclusivamente digital.

Na elaboração do cardápio impresso deverá obrigatoriamente constar o nome do item e o preço de forma legível e ostensiva.

O estabelecimento que infringir essa regra responderá às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. A Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também