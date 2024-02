Sandro Benites deixa a Sesau

Vereador cedido para a Secretaria Municipal de Saúde, Sandro Benites foi exonerado a pedido, conforme publicação em edição extra de quinta-feira (1°), do Diário Oficial de Campo Grande.

Sandro volta a atuar na Câmara Municipal que inicia o ano legislativo nesta sexta-feira (2), com isso o suplente Paulo Lands terá que desocupar o cargo.

Fica no lugar de Sandro, no entanto ainda sem nomeação, a adjunta, a médica Rosana Leite de Melo que já foi diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

