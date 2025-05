Sanesul anuncia patrocínio ao paratleta olímpico Yeltsin Jacques

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) anunciou, durante evento em celebração ao Dia do Trabalhador nesta quarta-feira (30), uma nova parceria institucional por meio do patrocínio ao multicampeão paralímpico Yeltsin Jacques.

Campeão paralímpico nos Jogos de Tóquio, medalhista no Mundial de Atletismo de Paris e dono de diversos títulos internacionais, Yeltsi deu uma palestra motivacional, contando os desafios que enfrentou até chegar ao topo do paradesporto mundial.

Ele também agradeceu o apoio, incentivou a prática do esporte e lembrou com emoção da medalha de ouro nos 1.500 metros da classe T11, conquistada nas Paralimpíadas de Paris em 2024, quando quebrou o recorde mundial da prova com o tempo de 3 minutos, 55 segundos e 82 centésimos.

Ao assinar o contrato, Yeltsin Jacques disse que em suas viagens por vários países do mundo tem empunhado a bandeira do Brasil e de Mato Grosso do Sul e, agora, também portará, com orgulho, a marca da Sanesul.

