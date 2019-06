Sanesul começa a elaborar projeto para o Parque das Nações

Dias após a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) assumir o controle e a administração da Casa do Pantanal, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, uma equipe técnica já iniciou estudos para elaboração do projeto que pretende reformar o espaço.



A engenheira ambiental da Sanesul, Dulcélya Mônica de Queiroz Souza, responsável pela Gerência de Meio Ambiente da Estatal e o arquiteto da Agesul, Adanilto Faustino de Souza Junior, estiveram na tarde desta quarta-feira (5) na Casa do Pantanal para uma vistoria técnica. Também esteve presente o gestor do Parque das Nações Indígenas, Odilon Luiz Rigo.



O espaço, que hoje encontra-se fechado, será totalmente reformado e readequado pela Sanesul. Nele serão promovidas atividades ambientais, culturais e também ações educativas sobre a importância do saneamento básico.



De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, a ideia é também oferecer no local, cursos, palestras, oficinas, eventos, encontros, reuniões, teatros, campanhas, exposições, entre outros. "Será um espaço aberto à comunidade para a democratização da informação ambiental. Também pretendemos fornecer a possibilidade de reflexão e construção do pensamento voltado ao meio ambiente, saneamento e ações educacionais que caminhem em direção à sustentabilidade de Mato Grosso do Sul", disse.



O termo de cessão foi assinado no dia 23 de Maio pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

