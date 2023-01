Sanesul conclui estudo para ampliar o esgotamento sanitário de Ribas

O estudo de concepção para ampliar o sistema de esgotamento sanitário de Ribas do Rio Pardo foi concluido pela Sanesul, para atender a crescente demanda do serviço devido a implantação da fábrica de celulose da empresa Suzano.

A equipe técnica de projetos da empresa fez um levantamento completo das principais unidades que deverão compor o projeto de expansão, necessárias para que toda a estrutura que está se estabelecendo na cidade seja contemplada.

Esse estudo foi apresentado ao prefeito João Alfredo Danieze e agora segue para o próximo passo que são os estudos complementares, como topografia e identificação das áreas de melhor viabilidade técnica, a serem realizados em conjunto com a Ambiental MS Pantanal.

Equipe de projetos e diretores discutem ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Ribas do Rio Pardo

A cidade de Ribas do Rio Pardo já atingiu 90% de cobertura de rede de esgoto, ou seja, está muito próxima da universalização do serviço, meta estabelecida pelo governo do Estado e pela Sanesul.

Porém, no município está sendo construída a nova fábrica de celulose da empresa Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, que promete atrair trabalhadores de outras regiões que deverão fixar residência. Com isso, a Sanesul está se antecipando e projetando novas obras para atender a distribuição de água tratada, coleta e tratamento do esgoto, que deverão aumentar consideravelmente, demandando uma expansão considerável na infraestrutura local.

A diretoria da Sanesul ressaltou que a empresa está preparada para atender de forma uniforme esse crescimento e levar os seus serviços aos cidadãos de toda a região.

