Sanesul divulga convocaÃ§Ã£o para a prova do concurso para PcDs

A Empresa de Saneamento De Mato Grosso Do Sul (Sanesul), divulgou por meio do Diário Oficial desta terça-feira (11), a convocação para a prova escrita (objetiva), do concurso para emprego público em vaga afirmativa para Pessoa com Deficiência (PcD), sob o regime celetista.

A Prova Escrita de caráter eliminatório e classificatório, será no dia 16 de março de 2025. Os portões serão abertos às 7h20min e serão fechados às 8h (horário de MS).

Será permitido que o candidato leve sua própria garrafa de água individual, de material transparente.



O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões, munido do original de um dos seguintes documentos de identidade: RG, ou Carteira de Identidade Militar, ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto), ou Carteira de Identidade Profissional emitida pelo órgão competente, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; e caneta esferográfica transparente azul ou preta



Os locais e horários de realização das Provas Escritas (Objetivas) constam em Edital específico no endereço eletrônico: www.fapec.org/concursos.

Mais detalhes sobre os locais de provas e exigências constam no Diário Oficial desta terça-feira (11), n° 11.766, a partir da página 143.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também