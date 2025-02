Sanesul irá ampliar a rede de esgoto em Coxim

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) anunciou um novo investimento na infraestrutura de saneamento do município de Coxim.

No último dia 5, o diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, assinou a ordem de serviço que autoriza a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

O contrato, no valor de R$ 13.560.000,00, prevê a implantação de quase 36 mil metros de rede coletora, mais de 2,3 mil novas ligações domiciliares e a construção da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB América).

Atualmente, a cobertura de esgotamento sanitário nos 68 municípios onde a empresa opera é de 64,91%, e a meta é avançar rumo à universalização antes do prazo estabelecido pelo novo marco legal do saneamento, que é 2033.

Renato Marcílio ressaltou que esse investimento irá proporcionar infraestrutura moderna e eficiente para a população. "A determinação do governador Eduardo Riedel e a responsabilidade da Sanesul é com a universalização do esgotamento sanitário. Estamos trabalhando com planejamento e dedicação para antecipar essa meta e garantir mais saúde e qualidade de vida para a população sul-mato-grossense", afirmou Marcílio.

