Sanesul orienta população sobre o uso consciente de água no calor

Com previsões de ondas de calor e altas temperaturas para os próximos dias, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) orientou a população do Estado sobre o uso consciente de água durante o período.

Segundo a empresa, com o aumento da temperatura, a população tem a tendência de aumentar o consumo de água nas residências, o que pode levar a perca de pressões nas redes, gerando pontos de intermitências, principalmente nas regiões mais elevadas das cidades.

Segundo a equipe técnica da empresa, algumas ações que aparentam refrescar a residência, como utilizar mangueiras para umidificar ambientes, molhando paredes, ruas e calçadas, são soluções temporárias e geram um grande desperdício de água tratada, podendo prejudicar o abastecimento ao longo do dia.

Algumas recomendações da Sanesul para evitar desperdício nessa época do ano, que o abastecimento é essencial, são:

- Fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e lavar louças e objetos;

- Utilizar baldes para realizar limpezas de garagens, automóveis e imóveis;

- Utilizar água da máquina de lavar roupa para realizar limpezas em geral;

- Utilizar a máquina de lavar roupa sempre cheia;

- Evitar o uso de mangueira e adotar a utilização de vassouras para limpezas e de regadores para molhar plantas;

- Reduzir o tempo no banho. Em apenas cinco minutos, se ensaboando com o chuveiro desligado, é possível ter uma higiene completa.

A empresa ainda reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, já que ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

